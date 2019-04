Maltempo:sopralluogo sindaco sul Nevegal

(ANSA) - BELLUNO, 29 APR - Il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, ha svolto un sopralluogo stamane sul Nevegal per verificare la situazione e i disagi dopo la nevicata di ieri, con caduta di rami ed alberi sulla strada. "Già ieri siamo intervenuti con le squadre di protezione civile per liberare le strade, grazie alla collaborazione con Veneto Strade e i Vigili del Fuoco - dice il sindaco - Oggi la viabilità principale è stata ripristinata; siamo intervenuti e stiamo ancora intervenendo sulla viabilità secondaria, ma non si registrano emergenze". "Ho visitato personalmente la zona, incontrando due coppie di anziani turisti bloccati in casa per colpa della neve - rileva Massaro - Le loro condizioni di salute sono buone, e abbiamo subito inviato i mezzi per liberare la via di accesso alle abitazioni. Nella stessa via ci era giunta la richiesta da parte di una donna incinta, anche lei è in buona salute; la famiglia era preoccupata che, in caso di necessità, non potesse raggiungere l'ospedale, problema superato con la via sgomberata".