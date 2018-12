Ambiente:a Venezia festival per la terra

(ANSA)-VENEZIA, 3 DIC- Al via a Venezia il Festival per la terra, che prevede fino a domani eventi anche all'Orto botanico di Padova. Tra gli interventi quello del principe di Monaco Alberto II e del vicepresidente Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico dell'Onu, Youba Sokona il quale ha detto che "ogni minima parte del riscaldamento globale è rilevante. E ogni minima parte delle azioni di noi umani è rilevante. Sono 4 gli elementi chiave: il cambiamento climatico sta già colpendo le persone, gli ecosistemi e i mezzi di sostentamento in tutto il mondo; limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi non è impossibile e porterebbe dei chiari benefici.Possiamo dimostrare che far fronte al cambiamento climatico non comporta molti costi aggiuntivi, anche perché ci sono delle opportunità economiche nei nuovi settori"."In ogni parte del mondo -ricorda Alberto- si registrano ecosistemi che mostrano segni di declino,molte specie sono in pericolo.Fenomeni che dobbiamo considerare e capire fino a che punto siano collegati".