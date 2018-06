Ferretti Yacht a Venezia,Arsenale aperto

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - Lo specchio acqueo della Darsena Grande dell'Arsenale di Venezia sarà protagonista della nautica grazie all'evento con cui Ferretti Yacht, da venerdì 22 a domenica 24 giugno, celebrerà i 50 anni di attività. Lo annuncia il sindaco Luigi Brugnaro che, ringraziando il gruppo Ferretti, si dice "orgoglioso di accogliere questo grande gruppo nella città che da sempre ha fatto del legame con il mare e delle sue abilità commerciali e relazionali un tratto distintivo". Nelle tre giornate saranno ormeggiati lungo la banchina dell'Arsenale Nord 11 yacht di lunghezza variabile dai 45 a 96 piedi. Sarà festa anche per Venezia, perché l'evento permetterà, con la collaborazione della Marina Militare, l'apertura eccezionale e ad entrata libera dell'Arsenale. Venezia, ha aggiunto Brugnaro, dà il benvenuto "agli appassionati della nautica per il cinquantennale di un'azienda leader a livello mondiale per la costruzione e commercializzazione di yacht e imbarcazioni di lusso, fiore all'occhiello del Made in Italy".