Lega-Mouv', voto bilancio a gennaio

Attivare l'esercizio provvisorio entro la fine dell'anno per poter approfondire il bilancio e votarlo a gennaio. E' la proposta avanzata in Commissione da Lega Vda e Mouv' per poter superare l'empasse sul documento finanziario della Regione provocata dalle dimissioni del presidente della Regione Antonio Fosson, di due assessori e di un consigliere. "Abbiamo chiesto quale è il margine di manovra e delle tempistiche certe - ha spiegato Stefano Aggravi (Lega).

Non si può fare tutto in fretta e furia ma nemmeno tirarla per le lunghe, non possono abusare della nostra pazienza. Abbiamo chiesto la lista delle urgenze, a partire dalle concessioni idroelettriche. Attendiamo una risposta sulla nostra proposta a breve, già nelle prossime ore". Pierluigi Marquis, presidente della seconda Commissione, ha osservato: "Sul tavolo abbiamo messo tutti gli scenari. Il migliore sarebbe l'approvazione del bilancio entro fine anno. Alcuni gruppi vogliono un lavoro più approfondito e ci siamo presi del tempo per decidere. Il quadro politico è cambiato, occorre prenderne atto e affrontare la situazione con senso di responsabilità". Infine, Daria Pulz (Adu) ha definito una "iattura" il ricorso all'esercizio provvisorio. "C'è una sottovalutazione delle tempistiche - ha spiegato - che può causare un rallentamento sui bilanci dei Comuni. La nostra proposta è di intervenire sul bilancio con emendamenti, su questi si può aprire un dialogo". La stessa Pulz ha poi ammesso che "in caso il nostro voto fosse indispensabile per l'approvazione del bilancio noi voteremmo a favore".