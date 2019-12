Appello Manes,Consiglio approvi bilancio

"Credo che sia doveroso che il Consiglio Valle, indipendentemente dagli schieramenti politici e dai fatti di questi giorni, assuma e abbia un senso di responsabilità per approvare immediatamente il bilancio regionale". Lo ha detto il presidente del Cpel, Franco Manes, intervenendo in apertura dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali convocata stamane ed esprimendo il "disagio dei comuni e dei sindaci dei comuni valdostani per il momento che stiamo attraversando".

"Mi auguro - ha aggiunto Manes - che tutte le forze politiche si trovino d'accordo a fare ciò che auspichiamo. Noi ci eravamo astenuti sul bilancio, facendo delle richieste. Non so se ci sarà tempo per analizzarle ma noi ci siamo sempre se ci sarà bisogno di un ulteriore confronto con il legislatore".

Concludendo, ha sottolineato che "in momenti così delicati in cui il silenzio viene letto in maniera negativa, la nostra preoccupazione è chiara e lampante".