Trasporti, ok a Programma strategico

(ANSA) - AOSTA, 11 LUG - Via libera dal Consiglio Valle, con 24 voti favorevole, e 10 astensioni (Lega, Mouv' e GM) al Programma strategico di interventi in materia di trasporti su rotaia e gomma che discenda da una proposta di legge di iniziativa popolare - raccolte oltre 7 mila 500 firme - del 2017. L'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Torino e il collegamento su rotaia Aosta-Courmayeur: sono i due principali obiettivi insieme all'istituzione di un biglietto unico regionale per i trasporti su rotaia e su gomma.

Il presidente della Regione, Antonio Fosson, ha parlato di "un momento importante per tutto il Consiglio: si dà risposta ad una legge approvata all'unanimità, e confermiamo la priorità di questo Governo accordata al miglioramento e al potenziamento della ferrovia". (ANSA).