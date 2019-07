Trasporti ammodernate con fondi privati

(ANSA) - AOSTA, 11 LUG - Sì del Consiglio Valle a un emendamento concordato tra la maggioranza e le opposizioni che prevede il ricorso a capitali privati per l'attuazione del Programma strategico di interventi in materia di trasporti su rotaia e gomma (150 milioni la previsione). "Rafforza l'azione con la ricerca di risorse finanziaria sia pubbliche che private.

E' un tema aperto. Abbiamo il dovere di esplorare tutte le possibilità" ha spiegato in aula l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy. L'emendamento prevede di "valutare la perseguibilità e sostenibilità di forme alternative di finanziamento quali quelle tipicamente di natura propria, tra cui, a esempio, l'emissione di titoli di debito funzionali a finanziare gli interventi, ovvero di natura 'privatistica' con il coinvolgimento di capitali privati attraverso la definizione di accordi di partnership (pubblico-privato) e/o operazioni di finanza di progetto". Passa anche l'emendamento presentato da Claudio Restano (Gm) che indica la data del 30 ottobre prossimo per individuare "la soluzione migliore per un moderno sistema di trasporto pubblico su rotaia per collegare Aosta a Courmayeur, da sottoporre all'esame in commissione e poi al voto dell'aula".

