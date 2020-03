Coronavirus: Alliance, nominare commissario per territorio

Integrare l'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta con un commissario o un consulente in grado di gestire le problematiche sanitarie sul territorio: la richiesta è stata rinnovata dagli assessori di Alliance valdotaine - Albert Chatrian, Luigi Bertschy e Chantal Certan - al presidente della Regione, Renzo Testolin, al termine di numerosi incontri svolti in queste settimane. I nomi suggeriti per questo ruolo da Alliance valdotaine, "già da alcune settimane", sono quelli di Massimo Pesenti Campagnoni, ex direttore dell'Area territoriale-distrettuale dell'Usl della Valle d'Aosta, Paolo Di Nicuolo, capo di gabinetto della Presidenza della Regione Valle d'Aosta, e Silvano Meroi, ex responsabile della Protezione civile valdostana. I tre assessori, inoltre, hanno poi aggiunto: "Rispondiamo alle istanze della quinta commissione del Consiglio Valle con le proposte presentate al presidente della Regione".