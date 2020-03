Coronavirus: Lega-Mouv-Restano, Pesenti sia commissario

Lega Vallée d'Aoste, Mouv e Restano chiedono la nomina urgente di Massimo Pesenti Campagnoni come commissario straordinario per l'emergenza. "Riteniamo che sia assolutamente urgente procedere alla nomina di una persona con competenze in ambito sanitario, - spiegano - sia in termini clinici che in termini organizzativi, e che conosca anche bene la macchina amministrativa della sanità valdostana".

Secondo i movimenti "la persona più adatta, in questa contingenza, e l'unica a possedere il curriculum adatto per ricoprire tale difficile incarico sia il dottor Massimo Pesenti Campagnoni che ha esperienza pluriennale, sia in ambito medico che in ambito amministrativo, poiché ha svolto con competenza vari ruoli dirigenziali di vertice nella nostra sanità, a livello ospedaliero e territoriale".

"Occorre dare subito al Commissario straordinario il potere di organizzare tutti gli ambiti sanitari, sia ospedaliero che territoriale, - aggiungono - fornendo tale figura di un portafoglio di spesa da gestire con snellezza e rapidità, perché la grave situazione emergenziale deve essere affrontata per quello che è, senza ipocrisie, per evitare che degeneri ulteriormente". (ANSA).