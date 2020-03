Finaosta: verso nomina nuovo consiglio amministrazione

A seguito delle dimissioni del consigliere Vivien Charrey il consiglio di amministrazione di Finaosta "è da ritenersi cessato". E' quanto si legge in una nota del cda della finanziaria regionale. "A seguito di un confronto tra gli Organi sociali della Finaosta spa e il Referente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - si legge - si è ritenuto opportunamente applicabile quanto previsto dall'art. 17 comma 6 dello statuto sociale, per cui il Consiglio di amministrazione è da ritenersi cessato. Il Referente regionale ha rassicurato sull'immediata attivazione della procedura per poter procedere al più presto alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, della quale si prenderàatto in sede Assembleare".