Coronavirus: Coldiretti Vda, nostri prodotti a domicilio

Le imprese agricole valdostane di Coldiretti aderenti ai mercati di Campagna amica consegnano a domicilio diversi loro prodotti: dalla carne al vino, dai salumi ai formaggi freschi e stagionati come la Fontina, ma anche marmellate, conserve, miele, yogurt e latte. Sul sito di Coldiretti Valle d'Aosta - www.valledaosta.coldiretti.it - è possibile trovare la locandina con le aziende che partecipano all'iniziativa. "Sulla scia di #MangiaItaliano, il servizio è utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà ad uscire e garantisce il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, in un'ottica di sostegno alla cittadinanza che arriva direttamente dalla campagna, perché, nonostante tutto, la natura non si ferma e il lavoro dei nostri imprenditori continua a fornire tutte le grandi eccellenze per le quali siamo conosciuti nel mondo" spiegano Alessio Nicoletta e Elio Gasco, presidente e direttore di Coldiretti Valle d'Aosta. E' importante - continuano - che anche supermercati, ipermercati e discount aderiscano alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano con atti concreti, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti i prodotti lattiero-caseari e i vini del nostro territorio".