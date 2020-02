Usl, nessun caso positivo per ora in Vda

"Per il momento in Valle d'Aosta non ci sono casi positivi al Coronavirus. Altri due casi sospetti sono risultati negativi e per gli altri tre attendiamo i risultati nelle prossime ore". Lo ha detto Luca Montagnani, direttore del Dipartimento di emergenza, anestesia e rianimazione dell'Usl della Valle d'Aosta, durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile valdostana.