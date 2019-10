Start Cup, in finale 134 idee di impresa

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Sono 134 i Business Plan che partecipano alla XV edizione della Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, la competizione per progetti, idee e aziende promossa dagli incubatori universitari regionali di Piemonte e Valle d'Aosta. I vincitori saranno proclamati il 29 ottobre ad Alessandria, per un montepremi totale di oltre 60.000 euro; i primi 6 progetti della graduatoria finale acquisiranno il diritto di partecipare all'edizione 2019 del Premio Nazionale per l'Innovazione.

Rispetto alla scorsa edizione, il numero di Business Plan presentati è cresciuto del 60%; quasi la metà dei progetti riguarda la categoria di gara Ict (43%). Seguono Industrial (23%), Cleantech & Energy (11%), Life Science (11%) e Turismo&Industria Culturale e Creativa (9%). I 402 partecipanti (+80% rispetto al 2018) sono per la maggior parte uomini (77%) e posseggono nel 33% dei casi una laurea magistrale, nel 23% il diploma, nel 22% la laurea triennale e nel 18% un master o dottorato.