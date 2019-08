Cartabia,rumors governo arrivati fino su Gran Paradiso

Sono arrivati fino sulle pendici del Gran Paradiso i rumors che indicano Marta Cartabia, vice presidente della Corte costituzionale, come una delle principali candidate a guidare un Governo a trazione M5S-Pd. Lo ha confermato lei stessa all'ANSA, al rientro a Valsavarenche dopo l'ascensione ai 4.061 metri della vetta: "I rumors un pochino arrivano, arrivano ovunque, le onde arrivano fino lassù". Non ha voluto commentare oltre le indiscrezioni delle ultime ore sul suo conto, ma ha aggiunto: "E' stata una bellissima giornata, è una cosa privata". "E' stata una bellissima giornata - ha ribadito - sono con la mia famiglia. Questa gita era programmata da due anni, non c'è stato alcun tempismo particolare". Con Marta Cartabia c'erano, oltre ai familiari, anche la guida alpina Alessandro Munier e Luisa Vuillermoz, direttrice della Fondation Grand Paradis.