Ancora temporali forti in Vda, è allerta

(ANSA) - AOSTA, 11 GIU - Prosegue l'allerta 'gialla' (livello 1 su 3) in Valle d'Aosta per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica. In bassa Valle, si legge nel bollettino del Centro funzionale regionale, sono possibili "possibili frane superficiali e cadute massi" e, a causa di una criticità idraulica, anche "locali esondazioni dei rivi secondari e innalzamento della Dora oltre la prima soglia di attenzione". Nel resto del territorio sono invece possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari" e "non si escludono frane superficiali e cadute massi". "I temporali - si legge - sono ancora previsti dal pomeriggio odierno fino alla prima parte di domani".