Restano, ora rivedere accordo di Governo

"La mia posizione è chiara. Nel fare politica ci vuole chiarezza. E' questo che chiede la gente, è questo il vero cambiamento. Per fare chiarezza credo sia necessario rimettere mano all'accordo che ha portato alla nascita della maggioranza regionale. Un accordo che aveva dei punti fermi e un suo percorso preciso. E' forse giunto il momento di vedere a quale punto del percorso siamo arrivati". Lo dichiara il consigliere Claudio Restano (Pnv) commentando le polemiche sul suo voto all'ordine del giorno della minoranza che dispone di non confermare i vertici della Monterosa ski. "Voglio rispondere agli attacchi in merito al mio, libero, voto. Da tempo stiamo portando avanti un discorso di cambiamento ed è nel solco di questo che mi sono espresso in Consiglio regionale. Ho votato secondo gli impegni presi come Pnv sul territorio, ma soprattutto ho votato contro vecchi modi di agire di chi gestisce soldi pubblici, in particolare quando si parla di assunzioni. Non accetto accuse di tradimento e di personalismi".