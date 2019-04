Regione,nasce gruppo Alliance valdotaine

Nasce il gruppo 'Aliance valdotaine' all'interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ne fanno parte - come annunciato - i sette consiglieri di Alpe e Union valdotaine progressiste. Capogruppo è Patrizia Morelli, vicecapogruppo Alessandro Nogara. "L'iniziatiova - ha spiegato Morelli in aula - va nella direzione di un nuovo progetto che riunisce le forze autonomiste. Non è un gruppo chiuso ma auspichiamo l'adesione di altri gruppi autonomisti. Noi siamo a disposizione del progetto autonomista".