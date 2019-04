Rini, pronto nuovo progetto politico

"In quest'aula porto la mia posizione personale, ma fuori dall'aula con altre persone sto portando avanti un percorso politico. Tale progetto verrà presentato il 12 aprile, ci saranno dei delegati che avranno l'incarico di confrontarsi con le altre forze politiche. Credo che in questo momento sia importante semplificare il quadro politico". Lo ha dichiarato in aula il presidente del Consiglio regionale, Emily Rini (gruppo Misto), intervenendo nella discussione sulla nascita del nuovo gruppo Alliance valdotaine.