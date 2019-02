Sanità, Vda deve ancora 38,8 mln a Stato

La Valle d'Aosta deve ancora allo Stato 38,8 milioni di euro per la mobilità sanitaria relativa al periodo compreso tra il 1997 e il 2014 oltre ai 45,5 milioni di euro già versati. Lo ha riferito oggi l'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega. Su questo nuovo contenzioso è in atto un confronto in cui si sta ipotizzando una rateizzazione del pagamento. "Avevamo salutato favorevolmente certi annunci che dicevano che le partite con lo Stato erano tutte chiuse - ha spiegato - in realtà le partite non erano chiuse e il 30 dicembre è arrivata la nota con cui lo Stato ci chiede indietro le risorse".