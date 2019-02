Casinò, ok accordo su esuberi e tagli

E' stata sottoscritta oggi pomeriggio l'ipotesi di accordo tra la Casinò de la Vallée spa e i sindacati per il piano di risanamento della casa da gioco valdostana. L'intesa è arrivata dopo una lunga giornata di confronto tra le parti. L'accordo prevede 71 licenziamenti (per dipendenti che entro due anni potranno andare in pensione) oltre a tagli su premi produzione, ferie e riposi che dovranno compensare gli altri 33 esuberi. Domani sono previste le assemblea dei lavoratori del casinò e del Grand hotel Billia (35 licenziamenti e 29 prepensionamenti). L'intesa sarà votata giovedì e venerdì dai lavoratori.