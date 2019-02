'Ndrangheta: Fosson, in attesa ordinanza

"L'avvocato incaricato dalla Regione si è rivolto al Tribunale di Torino, ma non è ancora stata predisposta alcuna ordinanza: fino a quando non ci sarà un'ordinanza noi non possiamo procedere alla sospensione di nessuno". Lo ha spiegato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, in merito alla procedura di sospensione prevista dalla legge Severino per il consigliere regionale Marco Sorbara, arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Torino sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.



"Abbiamo stabilito un raccordo con il Ministero degli interni - ha aggiunto Fosson - che sa che l'ordinanza non ci è ancora pervenuta, noi siamo in attesa e pronti a metterci in movimento secondo quanto il Consiglio regionale ha indicato con una sua iniziativa di presa di distanza e di estraneità completa".