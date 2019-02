Fosson, difenderemo Presidente-Prefetto

(ANSA) - AOSTA, 1 FEB - "La richiesta di separare le funzioni di prefetto da quelle del presidente della Regione è solo del Movimento 5 stelle, sicuramente i movimenti autonomisti che fanno parte di questa maggioranza sono convinti e sosterranno sempre l'importanza di avere in questa regione l'unicità di questa figura". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Antonio Fosson. "Pensiamo - ha aggiunto - che questo abbia molti vantaggi, di efficienza e di mantenimento delle caratteristiche dell'autonomia". "D'altronde - ha proseguito Fosson - mi sembra che pur con tutte le contestazioni che la Lega ha fatto in questo periodo, in un comunicato di ieri rinforzava e difendeva questa prerogativa che è solo della Valle d'Aosta".