Deceduto nella notte Donatello Trevisan

E' deceduto nella notte a seguito di un malore Donatello Trevisan, ex segretario particolare di Pierluigi Marquis, durante il suo mandato da presidente della Regione. Trevisan, 44 anni, dipendente della Finaosta spa, era molto conosciuto nel mondo del volontariato valdostano, anche per il suo impegno nella Croce rossa di cui era stato prima commissario e poi presidente regionale. Nel 2010 è stato anche consigliere comunale di Aosta. Recentemente era rimasto coinvolto come indagato nell'inchiesta sul ritrovamento di 25 mila euro nell'ufficio di presidenza di palazzo regionale.