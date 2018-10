'Quasi si identificò in terribile salmo'

La chiesa di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, non è riuscita a contenere la folla che si è riunita per il funerale di Donatello Trevisan, di 44 anni, morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi per un malore. Molto conosciuto nel mondo del volontariato valdostano, recentemente era stato indagato nell'inchiesta sul ritrovamento di 25 mila euro nell'ufficio di presidenza di palazzo regionale.

Venerdì, "a un'ora dalla morte", aveva letto "il salmo 87, il terribile salmo 87", in cui "quasi si identificò", ha detto il parroco Don Albino Pietro Linty Blanchet. "Donatello non sapeva che sarebbe stato il suo ultimo salmo": "Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre".