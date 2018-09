Casinò, summit tra Regione e azienda

E' iniziato poco prima delle 15 un summit tra la Regione, principale azionista della Casinò de la Vallée Spa e i vertici dell'azienda in vista dell'assemblea del 14 settembre convocata per l'approvazione del bilancio 2017 (che chiude con una perdita di 21,5 milioni di euro). Oltre all'assessore regionale alle Finanze Stefano Aggravi, sono presenti altri assessori, vari consiglieri di maggioranza, l'amministratore unico dell'azienda, Giulio Di Matteo, con alcuni collaboratori (c'è anche il direttore generale Stefano Silvestri). La riunione è finalizzata a trovare una soluzione che porti al salvataggio del casinò in grave crisi finanziaria.