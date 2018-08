Borrello, più sorveglianza su ponti

La giunta regionale della Valle d'Aosta ha stabilito di avviare "ulteriori immediati approfondimenti sulle strutture più rilevanti in termini di dimensioni e di traffico oltre che di vetustità dei manufatti viari". Lo comunica in una nota l'amministrazione regionale.

Oggi infatti, ha spiegato in conferenza stampa l'assessore alle Opere pubbliche, Stefano Borrello, "a seguito degli eventi tragici di Genova, come giunta abbiamo fatto il punto sulle tematiche legate alla situazione viaria anche con Anas e le società concessionarie". L'incontro era finalizzato alla valutazione dello stato di conservazione dei ponti e dei viadotti di competenza regionale.

Ad oggi sono tre i progetti conclusi, tra Champdepraz, Valgrisenche e Introd, per un ammontare di 431 mila euro. Sono in programmazione cinque interventi prioritari a Introd, a Cogne (in due tratti della strada regionale), La Salle, Pila (località Eaux froides) per 3 milioni 775 mila euro.