Spelgatti, ringraziamento a soccorritori

"Colgo l'occasione per esprimere, a nome del governo regionale e mio personale, un profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini del sistema di protezione civile della Valle d'Aosta impegnati in questi giorni nell'intensa attività di soccorso in montagna ma anche in eventi eccezionali quali la frana della Val Ferret e la collaborazione offerta tempestivamente in seguito alla tragedia del crollo del ponte Morandi". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti. "Già il 14 agosto, giorno dell'evento, cinque unità del gruppo cinofilo dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta - ha ricordato Spelgatti - si sono recate a Genova per collaborare con il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'attività di ricerca delle persone coinvolte. Eventi drammatici che hanno tuttavia confermato la professionalità e la grande preparazione dei nostri operatori del soccorso".