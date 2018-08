Casinò, linea comune per rilancio

Una "linea comune e rinnovata" per "garantire al meglio sia il percorso di approvazione del bilancio di esercizio 2017, sia le modalità di sostegno del socio, per assicurare il prosieguo del processo di ristrutturazione aziendale del Casino de la Vallée e del Grand Hotel Billia, all'insegna del riequilibrio economico-finanziario dell'azienda". E' quanto emerso al termine di un incontro di quasi quattro ore tra la Giunta regionale, i capigruppo di maggioranza e l'amministratore unico della casa da gioco, Giulio Di Matteo (accompagnato dal direttore generale Stefano Silvestri). All'uscita da Palazzo regionale nessun commento, le uniche informazioni arrivano da un comunicato "congiunto" nel quale viene richiamata la risoluzione approvata in Consiglio regionale il 27 luglio scorso.