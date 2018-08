Casinò: Baccega, pensare a privatizzare

"Alla ripresa riprenderemo il dossier per i dovuti approfondimenti, soprattutto partendo da una concreta e seria ipotesi di privatizzazione". Lo scrive in una nota il consigliere regionale Mauro Baccega (gruppo Uv) in merito alla gestione del Casinò di Saint-Vincent.

Le affermazioni dell'amministratore unico Giulio Di Matteo dello scorso 26 luglio "ci fanno dire - sottolinea Baccega - che è stato positivo il rilancio che fu pianificato negli anni a partire dal 2009 e portato a termine con la riapertura del 13 dicembre 2013". Ma "malgrado la presentazione della quarta relazione trimestrale di controllo del piano di ristrutturazione, datata 15 luglio, la maggioranza regionale non ha provveduto al finanziamento di 6 milioni entro il mese di luglio, contravvenendo a quanto previsto dalla Legge. Ora la maggioranza chiama l'amministratore unico a rapporto per cosa?".