M5s, no maggioranza ma sostegno dossier

Il Movimento 5 Stelle non farà parte della maggioranza regionale "vista la mancata accettazione dei propri prerequisiti da parte delle altre forze politiche", ma garantirà un sostegno condizionato su alcuni dossier. Dunque "non voterà la fiducia al nuovo governo", - secondo quanto riferito in una nota - ma "darà il proprio sostegno alle azioni volte a ridurre l'esodo delle professionalità e delle liste d'attesa in ambito sanitario; annullare la quotazione in borsa di CVA; potenziare, con elettrificazione, la tratta ferroviaria Chivasso-Pré Saint-Didier; inserire meritocrazia e trasparenza nelle partecipate regionali; sostenere l'agricoltura a chilometro zero con istituzione di Igp e modificare la legge elettorale nell'ottica della garanzia della segretezza del voto".