L. Viérin, buon lavoro a nuova Giunta

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - "Auguriamo buon lavoro alla nuova maggioranza e al futuro governo, domani l'Uvp garantirà la presenza in Consiglio regionale affinché si possa partire". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Laurent Viérin, nella sua conferenza stampa di commiato. "Crediamo che la Valle d'Aosta abbia bisogno di un nuovo governo - ha aggiunto Viérin - anche perché l'ordinaria amministrazione limita la possibilità di approvare tutta una serie di atti e saremo presenti nel ruolo di opposizione e di controllo rispetto ai tanti annunci e alle tante cose che si dicono e che noi saremo disposti a discutere".

"Seppur invitati - ha spiegato Viérin - non abbiamo avuto alcun problema a non partecipare alla nuova maggioranza, rinunciando ai ruoli, perché non convinti di ciò che si stava costruendo: avevamo detto che non avremmo partecipato a tutti i costi alla costruzione di maggioranze è così è stato".