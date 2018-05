Regionali, si dimette Alexis Vallet

Primi contraccolpi delle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Alexis Vallet, presidente di Alpe, ha deciso di rassegnare le dimissioni all'indomani del voto nel quale ha ottenuto 669 preferenze risultando il primo escluso della sua lista (sono stati eletti Albert Chatrian, Patrizia Morelli e Chantal Certan).

"Grazie ai 669 valdostani che mi hanno onorato del loro voto - ha scritto su facebook - e oggi voglio solo dir loro che ce l'ho messa tutta nel rappresentare una Valle d'Aosta più giusta e più moderna. Spero non siate rimasti delusi. Io non lo sono.

Ho sempre fatto quel po' di politica che ho fatto per cambiare il mondo in meglio. Non smetterò. Ma solo dopo aver ritrovato il tempo e l'energia per la mia famiglia che, soprattutto in questi ultimi mesi, mi ha sopportato distante e nervoso. Non voglio sottrarmi ad alcuna responsabilità ma credo anche che il giudizio degli elettori vada rispettato fino in fondo".