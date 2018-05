Alpe, risultato sotto aspettative

"Oggi è tempo di bilanci e, nonostante si sia mancata la conferma del quarto seggio soltanto per un centinaio di voti, Alpe riconosce che il risultato è stato al di sotto delle aspettative. Ciò è imputabile a ragioni interne, che sarà necessario approfondire, ma anche a fattori esterni che, pur non dipendendo dal movimento, hanno avuto pesanti ripercussioni sull'esito delle votazioni". E' quanto si legge in una nota di Alpe all'indomani delle elezioni regionali in cui il movimento ha ottenuto il 9%, eleggendo tre consiglieri (Albert Chatrian, Patrizia Morelli e Chantal Certan).

"Alpe ritiene di aver sempre agito con coerenza e serietà - prosegue il comunicato - pronta ad assumersi le responsabilità che il ruolo e il momento richiedevano, e allo stesso modo intende affrontare la legislatura che inizierà a breve". Per definire la linea politica il direttivo programmerà per il prossimo mese di giugno un congresso straordinario.