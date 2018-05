Regionali, Uv in testa ed exploit Lega

Union Valdotaine in vantaggio con circa il 18,7 per cento ed exploit della Lega che si attesta al 16,7 per cento. Questi i primi dati delle elezioni regionali della Valle d'Aosta quando sono state scrutinate oltre 15.000 schede nei poli centralizzati di Aosta, Verres e Fenis, secondo quanto ha appreso l'ANSA (dati non ufficiali). La lista Pour Notre Vallée-Stella alpina sta ottenendo il 10,3 per cento, il Centro destra è al 3%, il Partito democratico 5,1%, Impegno civico 7,4%, Uvp 11,1%, Alpe 9,7%, Mouv' 6,6% e M5s 10,8%.