Lega, no alleanza con Uv dialogo con M5s

Nessuna alleanza di governo con l'Union valdotaine e dialogo aperto con il M5s. Questo è lo schema annunciato per il dopo-voto da Nicoletta Spelgatti capolista della Lega. "Sicuramente non faremo alleanze con l'Union Valdotaine, abbiamo un programma e vedremo chi sarà e chi seguirà il nostro programma", spiega. "Non abbiamo preclusioni per il Movimento 5 stelle che sarà anzi un interlocutore importante - aggiunge - chiaramente noi presentiamo il nostro programma e gli alleati saranno alleati di programma".