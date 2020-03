Presidente Cei prega in cimitero Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - L'arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e il sindaco Andrea Romizi si sono recati al cimitero monumentale del capoluogo umbro per un momento di preghiera in ricordo di tutte le vittime del coronavirus.

Un gesto svoltosi in comunione spirituale con tutti i presuli d'Italia che è stato compiuto su indicazione della Cei.

Il sindaco Romizi ha accolto il cardinale Bassetti davanti alla chiesa interna del cimitero testimoniando così - spiega il Comune - la vicinanza dell'intera città alle famiglie perugine ed umbre che hanno perso i propri cari a causa di questa pandemia.

All'incontro hanno partecipato anche l'assessore Edi Cicchi e la dirigente Roberta Migliarini. (ANSA).