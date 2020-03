Piemontese,il Signore ci dia una carezza

(ANSA) - TERNI, 27 MAR - "In questi giorni una tragedia si è abbattuta sull'Italia e sul mondo intero, migliaia di persone sono decedute nell'anonimato e senza conforto, tante altre persone non hanno potuto salutare i loro cari, dare loro il conforto religioso e l'ultimo saluto. Noi vogliamo ricordarli tutti indistintamente, uno ad uno, così come sono davanti al Signore". Lo ha detto il vescovo di Terni, Giuseppe Piemontese, durante il momento di raccoglimento, preghiera e benedizione che, in comunione con tutti i vescovi d'Italia, si è svolto oggi al cimitero civico. Con lui hanno pregato il cappellano del cimitero comunale, padre Mario Lendini, il diacono Daniele Martelli e il sindaco, Leonardo Latini, a nome proprio e in rappresentanza di tutta la cittadinanza.

"Vogliamo rendere onore alle loro persone - ha detto il vescovo Piemontese -, e mi auguro che il Signore voglia dare una carezza a tutti i familiari che hanno perso i loro cari, ai nostri concittadini, agli abitanti della nostra diocesi".