Vescovi donano ventilatore polmonare

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - I vescovi umbri hanno donato alla Regione un ventilatore polmonare per la terapia intensiva.

"Il nostro primo pensiero va a coloro che stanno affrontando questa impegnativa battaglia: alle persone colpite dal Covid-19, a quanti hanno perso la vita e ai loro familiari, ai medici e agli operatori della sanità e del volontariato, ai responsabili della società civile chiamati a prendere decisioni importanti e non facili per il bene di tutti", ha detto mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra. "Insieme con i nostri sacerdoti, che continuano in maniere diverse la quotidiana compagnia alle comunità loro affidate - ha aggiunto -, assicuriamo la cordiale vicinanza e la costante preghiera: nelle messe che, a causa dell'emergenza celebriamo senza il popolo ma per tutto il popolo, portiamo con noi davanti al Signore le speranze e le fatiche di ognuno".