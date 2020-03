Ferma area caldo all'Ast di Terni

(ANSA) - TERNI, 17 MAR - Si prolunga lo stop dell'area a caldo dell'Ast di Terni, che rimarrà ferma fino a venerdì: lo ha comunicato la direzione aziendale alle segreterie territoriali dei sindacati metalmeccanici.

Il reparto si è già fermato oggi, per tutti i tre i turni, a causa dell'elevato numero di certificati medici giunti da parte dei lavoratori. In totale - si apprende da fonti sindacali - in tutto lo stabilimento ne sarebbero stati presentati tra i 250 e i 300.

Nella giornata di giovedì, secondo quanto riferiscono sempre le segreterie, verranno svolte ulteriori valutazioni sull'eventuale prosecuzione dell'attività dell'area.

Il laminatoio a caldo, in base ai volumi e alle persone attuali, marcerà invece a due turni. I lavoratori sospesi saranno coperti con le stesse modalità dei giorni scorsi, dunque con permessi retribuiti. (ANSA).