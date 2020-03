Bassetti, coraggio, non vi abbandoniamo

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - "Coraggio non vi abbandoniamo, continuate ad adorare Dio in spirito e verità. E vorrei che un giorno, spero non tanto lontano, tutti insieme ci riuniremo nelle nostre chiese, come popolo di Dio, a cantare il Te Deum, il canto di lode e ringraziamento al Signore perché ci ha fatto scampare anche questo pericolo": lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, nel corso dell'omelia della messa trasmessa in diretta su Umbria Tv.

"Abbiamo nelle nostre mani un'arma che è molto più potente del coronavirus. Quest'arma - ha affermato, citando il prof. La Pira - è il santo rosario"; "pregate, e la corona del rosario è un ottimo strumento per pregare nelle nostre famiglie".

Il cardinale ha rivolto "un saluto cordiale e affettuoso a tutti coloro che ci seguono dalle case, dagli ospedali, e in particolare ai carissimi medici, a tutto il personale infermieristico e operativo in tutte le case di salute. Vi siamo vicini - ha detto - con la preghiera e con tanta riconoscenza".

La messa è stata trasmessa stamani dalla cappella dell'Episcopato perugino, in collaborazione con Umbria Radio InBlu e i social media diocesani