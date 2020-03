Altre 24 re di stop all'Ast

(ANSA) - TERNI, 15 MAR - Ancora 24 ore di stop della produzione all'Ast di Terni, dove dalle 6 di stamani alle 6 di domani, per il secondo giorno consecutivo, sono state nuovamente sospese le attività lavorative dirette e indirette, comprese le ditte terze. È quanto concordato nella serata di ieri da sindacati, azienda e Usl per completare tutte le attività legate alla garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'ottica della prevenzione dal coronavirus.

La copertura economica dei lavoratori sarà garantita, come avvenuto sabato, attraverso l'aspettativa retribuita.

Nel frattempo nella notte fra sabato e domenica è stato raggiunto un accordo tra sindacati e azienda che prevede una serie di misure da adottare a protezione dei lavoratori che entreranno in vigore alla ripresa della produzione, lunedì mattina alle 6.