Mons. Sigismondi nuovo vescovo Orvieto

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Orvieto-Todi, presentata da mons. Benedetto Tuzia per raggiunti limiti di età, e ha nominato nuovo vescovo della diocesi umbra mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, finora vescovo di Foligno.

Mons. Sigismondi è nato il 25 febbraio 1961 a Ospedalicchio di Bastia Umbra (Perugia). Ha compiuto i suoi studi presso il Seminario Regionale di Assisi, e, come alunno del Pontificio Seminario Lombardo, ha frequentato l'Università Gregoriana conseguendo la Laurea in Teologia. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1986 a Perugia, è stato parroco, vice rettore e direttore spirituale del Seminario Regionale; direttore dell'Issr; assistente regionale di AC. È Docente di Teologia dogmatica all'Ita e, dal 2005 al 2008 vicario generale dell'Arcidiocesi di Perugia.

Eletto vescovo di Foligno il 3 luglio 2008, è stato consacrato il 12 settembre dello stesso anno.