Tardani, salutiamo con gioia vescovo

"Salutiamo con gioia la nomina di mons. Gualtiero Sigismondi da parte del Santo Padre, ed esprimiamo i nostri più sinceri sentimenti di grande stima e affetto a Mons. Benedetto Tuzia, con il quale abbiamo lavorato assiduamente in tante occasioni": così il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, dopo la nomina del nuovo presule.

"Nel prossimo periodo - ha annunciato ancora il sindaco - avremo momenti ufficiali di incontro per salutare mons. Tuzia e dare il benvenuto al nuovo vescovo nella nostra bella città e nel nostro accogliente territorio. Pronti a continuare a camminare insieme - ha concluso Tardani - per il bene della nostra gente". (ANSA).