Arte: sarà tumulata a Todi la scultrice Beverly Pepper

Rimarrà per sempre a Todi, dove ha vissuto per quasi 50 anni, la scultrice americana Beverly Pepper, novantasettenne, morta nella città umbra. Sarà infatti tumulata nel cimitero della frazione di Torregentile dove si trova la sua casa-studio (un castello medievale definito Beverly's Hills).

Nella stessa abitazione verrà allestita la camera ardente mentre non sarebbero previsti funerali.

Nata a New York nel 1922, Beverly Pepper proprio a Todi aveva trovato la sua dimensione d'artista, realizzando le sue opere più celebri in una splendida e sperimentando materiali e forme per le sculture, presenti nei musei di tutto il mondo, e i suoi progetti di Land Art. A settembre era stato inaugurato il parco che porta il suo nome, con le sculture monumentali in acciaio che l'artista aveva donato alla città umbra.