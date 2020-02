Cordoglio Agabiti per morte Pepper

"Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Beverly Pepper": a dirlo è l'assessore regionale alla cultura Paola Agabiti non appena appresa la notizia della scomparsa della scultrice. "La grande artista americana aveva scelto, da molti anni, Todi come seconda casa" ha aggiunto.

"E proprio a Todi, grazie al suo immenso contributo - ha sottolineato Agabiti -, si è potuta creare una collettività artistica e culturale di livello assoluto. La Regione Umbria non può che esprimere gratitudine nei confronti di Beverly Pepper per l'amore che ha sempre manifestato per Todi e per l'Umbria, facendo conoscere nel mondo con la sua arte questi territori. Un amore che, da ultimo, si è manifestato con il dono delle sue opere per il parco a lei dedicato, monumento alla sua grandezza.

Alla sua famiglia - ha concluso l'assessore - giungano vicinanza e gratitudine da parte della Regione".