Morta la scultrice Beverly Pepper

E' morta all'età di 97 anni la scultrice americana Beverly Pepper che da oltre 40 anni viveva a Todi.

"'Dopo 97 straordinari anni su questo pianeta, Beverly si è congedata da noi'. Così la famiglia - si legge in un post del Comune di Todi su Facebook - annuncia la morte di Beverly Pepper: e per la città di Todi, che l'aveva eletta a cittadina onoraria, questo è un giorno triste di lutto. Resta a perenne memoria di uno speciale rapporto lo straordinario dono delle sculture del Parco di Beverly Pepper".

Nata a New York nel 1922, Beverly Pepper proprio a Todi aveva trovato la sua dimensione d'artista, realizzando le sue opere più celebri in una splendida casa-studio (un castello medievale nella frazione di Torre Gentile) e sperimentando materiali e forme per le sculture, presenti nei musei di tutto il mondo, e i suoi progetti di Land Art. Proprio a Todi a settembre è stato inaugurato il parco Baverly Pepper con le sculture monumentali in acciaio che l'artista aveva donato alla città umbra.