Regione attiva task force per virus

La Regione Umbria ha "tempestivamente attivato una task force per affrontare in maniera efficace e coordinata eventuali situazioni che dovessero manifestarsi sul territorio regionale" dopo la segnalazione dei primi casi accertati in Italia di persone contagiate dal coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. "E' in fase di attivazione - ha aggiunto - un numero verde regionale dedicato accessibile già dai primi giorni della prossima settimana e sempre attivo, 24 ore su 24. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione Umbria è stato inserito un banner collegato direttamente al sito del Ministero della Salute".

Già da diversi giorni, è operativo un Tavolo istituito presso l'Assessorato Salute della Regione, composto dal direttore generale e dai suoi collaboratori, dai commissari straordinari delle Azienda sanitarie e dai direttori dei reparti e servizi coinvolti nella gestione del problema.