Fioroni, quali azioni per rischio virus

"Quali misure si stanno mettendo in atto nelle strutture del servizio sanitario regionale per affrontare il rischio potenziale rappresentato dal diffondersi dall'epidemia di coronavirus?": lo chiede il consigliere regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, che annuncia una interrogazione urgente all'assessore alla Sanità, Luca Coletto. Un atto per porre all'attenzione le "delicate problematiche sanitarie e sociali" connesse al virus e sottolineare la necessità di "informare e rassicurare i cittadini sulla efficacia delle azioni di prevenzione".

Fioroni esprime "preoccupazione anche per l'allarme sociale che questa aggressiva forma virale rischia di diffondere tra la popolazione". "Siamo consapevoli - aggiunge - che l'assessore Coletto sta lavorando sulle misure necessarie e sulla loro diffusione, proprio per questo riteniamo essenziale che venga messa in campo un'appropriata informazione su ciò che il servizio sanitario pubblico sta predisponendo anche in Umbria".