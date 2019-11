Prefetto visita poliziotto ferito

Il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia e il procuratore generale Fausto Cardella hanno fatto visita al sovrintendente capo della squadra mobile di Perugia Massimo Ciarafoni, ricoverato in ospedale per una ferita da arma da taglio a un braccio subita intervenendo in ausilio alla polizia locale che doveva eseguire un accertamento sanitario obbligatorio nei confronti di un italiano. Con loro anche il procuratore reggente Giuseppe Petrazzini e il vicario del questore Angelo Serrajotto.

Il prefetto ha espresso "vivo apprezzamento per l'azione coraggiosa e determinante" svolta dal sovrintendente. Che - sottolinea la Prefettura - inisieme ai suoi colleghi "ha concorso a risolvere una delicata vicenda che poteva avere conseguenze ben più gravi per tutti gli operatori".

Il prefetto, nell'esprimere al sovrintendente "tutta la sua vicinanza", anche alla sua famiglia, gli ha formulato "gli auguri di pronta guarigione". (ANSA).