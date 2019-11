Poliziotto ferito a un braccio

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Un agente della questura di Perugia è rimasto ferito a un braccio dopo essere stato colpito da un'arma da taglio da un italiano che doveva essere sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio. L'episodio è avvenuto in un'abitazione della periferia perugina dove la polizia è intervenuta in supporto alla municipale che doveva eseguire il provvedimento.

L'agente è stato medicato in ospedale e le sue condizioni - si è appreso dalla Questura - non sono gravi.

La posizione dell'uomo è al vaglio degli investigatori. A suo carico vengono ipotizzati i reati di resistenza e lesioni.